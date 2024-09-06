В Подмосковье закрылись 1 608 избирательных участков

В Московской области в 20:00 закрылись избирательные участки, которые с 8:00 работали в 28 округах региона.

С 6 по 8 сентября в Подмосковье проходят выборы в советы депутатов в 25 округах. Еще в трех округах — Подольске, Наро-Фоминске и Пушкинском — проводятся довыборы. Для удобства жителей региона работает 1608 избирательных участков, которые вновь откроют свои двери 7 сентября в 8:00.

По состоянию на 18:00 очная явка избирателей Подмосковья в первый день голосования составила 4,33%. С помощью дистанционного электронного голосования свой выбор сделали уже 63,84% избирателей. Всего через ДЭГ изъявить свою волю планируют 210 тысяч человек.

Общий процент проголосовавших жителей Подмосковья за первые 10 часов выборов составил 9,21%. За порядком и правилами голосования на очных избирательных участках следят более 8 тысяч наблюдателей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что каждому избирателю должно быть удобно.

«Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия по организации голосования <…> будут реализованы, обеспечены. Каждому избирателю должно быть удобно прийти проголосовать или сделать это дистанционно», — подчеркнул губернатор.