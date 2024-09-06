4,33% составила очная явка избирателей Подмосковья на 18:00 6 сентября

сегодня в 18:06

Очно в Подмосковье проголосовали 4,33% избирателей на 18:00 6 сентября, сообщается в Telegram-канале Мособлизбиркома.

С помощью ДЭГ проголосовали 63,84% от заявленных 210 тыс. избирателей.

Общий процент отдавших голос жителей Подмосковья за первые 10 часов выборов составил 9,21%.

Всего в выборах в Московской области должны принять участие свыше 2 млн жителей Подмосковья.

В рамках голосования 6-8 сентября в Московской области проводятся выборы депутатов органов местного самоуправления в 25 городских округах, а также довыборы в трех горокругах – Наро-Фоминском, Пушкинском и Подольске.

В Подмосковье для голосования открыты 1608 участков во всех 28 округах региона. Участки открыты для избирателей с 8:00 до 20:00. За все 3 дня будет задействовано свыше 8 тыс. наблюдателей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что каждому избирателю должно быть удобно.

«Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия по организации голосования <…> будут реализованы, обеспечены. Каждому избирателю должно быть удобно прийти проголосовать или сделать это дистанционно», — подчеркнул губернатор.