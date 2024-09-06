1608 избирательных участков открылись в Подмосковье

сегодня в 08:13

Члены участковых избирательных комиссий приступили к проведению голосования на 1608 избирательных участках в 28 округах Подмосковья, сообщает пресс-служба Мособлизбиркома

Участки открылись в 08:00.

Накануне все бюллетени были переданы в УИКи. Безопасность и готовность избирательных участков проверили соответствующие структуры. Затем помещения были сданы под охрану.

По всем интересующим вопросам граждане могут обратится в «Службу заботы» — сервис территориальной избирательной комиссии. Посмотреть телефоны можно по ссылке.

На предстоящих выборах в Подмосковье будет задействовано свыше 8 тысяч наблюдателей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что каждому избирателю должно быть удобно.

«Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия по организации голосования <…> будут реализованы, обеспечены. Каждому избирателю должно быть удобно прийти проголосовать или сделать это дистанционно», — подчеркнул губернатор.

В Московской области выборы в советы депутатов проходят в 25 округах. Еще в трех округах проходят довыборы (Подольск, Наро-Фоминск, Пушкинский).