В Подмосковье рассказали о безопасности в школах после ЧП в Курске

Региональный координатор Всероссийского сообщества наставников — просветителей (ВСНП) по Московской области и замдиректора красногорской МБОУ НОШ № 17 Андрей Чернецков заявил, что безопасность — главный аспект, которому уделяется максимальное внимание в учреждении. По его словам, защищенность учащихся и персонала школы находится на высоком уровне.

В 17-й школе Красногорска установлены современные рамки и турникеты для контролем за доступом в учреждение. Школьная территория полностью огорожена, а в самом заведении работает профессиональная охрана.

«Мы уверены, что безопасность — это основа успешного обучения и развития. Поэтому важно, чтобы все образовательные учреждения были обеспечены аналогичными мерами: рамками, турникетами и квалифицированной охраной», — подчеркнул замдиректора Чернецков.

Подмосковный координатор ВСНП добавил, что безопасность в школах является залогом спокойствия для учащихся и их родителей.

Минпросвещения России заявляло о важности организации предупредительно-профилактической и учебно-воспитательной работы с учениками. Это необходимо для недопущения распространения в коллективах радикальной и другой деструктивной идеологии.

Недавно в Курске едва не произошла трагедия в одной из школ, когда в нее ворвался вооруженный 16-летний юноша. Он разгромил окна и стекла на первом этаже, после чего скрылся. При себе парень имел молоток, два ножа и бутылку с жидкостью для розжига. Местный охранник не смог остановить подростка, заявлял врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Напавший на школу в Курске мог участвовать в суицидальной и десктруктивной игре — в соцсетях парень упоминал массовые убийства. За нападение на школу юноше грозит до 20 лет лишения свободы.