Напавший на школу в Курске юноша упомянул массовые убийства и деструктивные игры

Напавший на школу в Курске мог быть жертвой пропаганды массовых убийств

Задержан подозреваемый в нападении на школу № 54 в Курске — им оказался 16-летний юноша по имени Илья. За час до вооруженной атаки на школу юношу оставил в соцсетях пост, в котором упомянул организацию, пропагандирующие подростковые деструктивные игры и массовые убийства, сообщает Baza .

Подозреваемый сказал правоохранителям, что атаковал школу из-за неразделенной любви. Издание также опубликовало фото предполагаемого налетчика на учебное заведение — на кадрах молодой парень сидит в балаклаве и шляпе, держа в руках вещь, визуально напоминающую ружье.

По словам врио губернатора Курской области Александра Хинштейна, парень атаковал школу в том же образе — в балаклаве и шляпе, имея при себе два ножа, молоток и бутылку с жидкостью для розжига. Юноша разбил окно и стекло двери, но никого не покалечил. Позже его задержали полицейские примерно в 4 километрах от места случившегося.

В школе, по словам Хинштейна, охранник не смог задержать нападавшего.

В результате случившегося никто не пострадал. Врио губернатора заявил, что после атаки на учебное заведение все курские школы проверят на соблюдение безопасности.