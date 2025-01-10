Подростку грозит 20 лет за нападение на школу в Курске

16-летнего юношу, напавшего на школу в Курске, могут посадить в тюрьму на срок до 20 лет, сообщает SHOT .

В отношении парня возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на совершение террористического акта». В скором времени ему изберут меру пресечения.

Подросток с двумя ножами, молотком и бутылкой с жидкостью для розжига напал на школу № 54 в Курске в пятницу утром. В результате никто не пострадал, парня задержали.

Известно, что юноша обучается в другой школе, но ранее он также посещал то учебное заведение, на которое напал. По предварительным данным, на подобный поступок его подтолкнуло расставание со своей возлюбленной.

Кроме того, он мог попасть в опасную группу для подростков в Сети. За час до атаки юноша упомянул ее в соцсетях.