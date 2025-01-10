Напавший на курскую школу подросток накануне расстался с возлюбленной

16-летний подросток, который в пятницу напал на курскую школу, накануне расстался со своей девушкой. Парень очень сильно психанул, сообщает SHOT .

Юноша из школы № 40 около полугода встречался с девушкой из 54-й школы. 9 января подростки сильно поругались. Тогда школьница заявила, что бросает парня.

Утром молодой человек выложил в Сети слоган опасной группы и снимок с ружьем, а затем пришел в школу, где учится бывшая. На нем была балаклава, а в руках — молоток и сумка. Охранник не смог его остановить. После этого злоумышленник разбил окно и стекло двери и убежал, бросив сумку, в которой обнаружили пару ножей и бутылку с горючей смесью.

Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк заявила, что подозреваемый хотел поджечь первый этаж школы. Он скрылся с места происшествия, но его задержали в течение часа.