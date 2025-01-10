Нападение вооруженного подростка на школу в Курске попало на видео

Официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале опубликовала видео нападения подростка в балаклаве на школу № 54 в Курске. По словам офпреда ведомства, юноша хотел устроить пожар в учебном заведении — при нем был молоток, два ножа и бутылка с зажигательной смесью.

Волк заявила, что подозреваемый хотел поджечь первый этаж школы, принеся с собой бутылку с зажигательной смесью. Юноша скрылся с места происшествия, однако в течение часа был пойман полицией.

«Его действия были предотвращены, пострадавших нет», — написала представитель министерства.

По словам врио губернатора Курской области Александра Хинштейна, школьный охранник не смог остановить нападавшего. Юноша с молотком разбил окно и стекло двери, после чего скрылся.

По некоторым данным, несовершеннолетний, напавший на курскую школу, мог находиться под влиянием пропаганды массовых убийств и подростковых деструктивных игр.