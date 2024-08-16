В Подмосковье проходит акция «Доброе дело» в помощь жителям Курской области

С момента вторжения Вооруженных сил Украины на территорию Курской области вся Россия объединилась и начала помогать эвакуировать людей в разные регионы страны. Подмосковье не только принимает жителей Курской области, но и запустило акцию помощи «Доброе дело».

Акция «Доброе дело» действует в Московской области с 2022 года, ее поддержал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Волонтеры и жители области начали собирать помощь для бойцов, участвующих в специальной военной операции. Но теперь, когда жители Курской области нуждаются в поддержке, в рамках акции стартовал сбор средств для них.

Собранные деньги планируют потратить на приобретение одежды для детей. Часть школьников новый учебный год начнет не у себя дома в Курской области, а в Подмосковье. До начала учебного года еще месяц, но местные власти уже заботятся о том, чтобы все подростки смогли начать обучение вовремя. Многим из них нужна одежда и другие школьные принадлежности.

Собранные средства также направят на покупку медикаментов. Курянам в Подмосковье предоставляют всю необходимую медицинскую помощь, в том числе и психологическую. Но запасы лекарств нуждаются в пополнении.

Третья статья расходов в рамках помощи эвакуированным жителям Курской области — это предметы личной гигиены. Данные средства нужны как взрослым, так и детям.

На сайте акции все желающие могут самостоятельно выбрать активный сбор, к которому хотят присоединиться, после чего перечислить посильную сумму в помощь курянам. В рамках акции также можно помочь жителям Белгородской области, которая регулярно подвергается террористическим атакам со стороны киевского режима.

Подмосковье уже направляло фуру помощи курянам в рамках акции «Курск, мы рядом». В первой половине августа им увезли 19 палет воды, 4 палета со сладостями, чаем и кофе, 1 палету сухих каш, лапши и супов, 1 палету средств личной гигиены. Всего было отправлено 25 палет помощи, но ситуация в Курской области остается сложной, поэтому Московская область не может остаться в стороне и снова собирает помощь.

Киев вторгся в Курскую область 6 августа. Спустя 3 дня ситуацию в регионе признали чрезвычайной федерального характера. Затем в области ввели режим контртеррористической операции и перебросили резервы Вооруженных сил России для защиты родной земли и ее жителей. Несмотря на то, что ситуация сложная, она остается контролируемой и управляемой Россией.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что важно поставлять на передовую для бойцов, защищающих Курскую область от вражеского вторжения, все, что там необходимо.

«Это могут быть оснащение, дополнительная одежда и оборудование, и печки, и продукты, и рисунки», — сказал Воробьев.