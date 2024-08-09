«Волонтеры Подмосковья» отправили первую фуру «Доброго дела» в Курскую область

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«Волонтеры Подмосковья» отправили первую фуру «Доброго дела» в рамках специального сбора «Курск, мы рядом» в Курскую область, сообщает пресс-служба министерства информации и молодежной политики Московской области.

Пострадавшие в Курской области получат 19 палет воды, 4 палета со сладостями, чаем и кофе, 1 палету сухих каш, лапши и супов, 1 палету средств личной гигиены. Всего было отправлено 25 палет помощи.

Министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе отметила, что ведомство постоянно находится на связи с коллегами из Курской области. Волонтеры в оперативном порядке собирают все изделия первой необходимости на центральном складе в Балашихе. Именно оттуда фура «Доброго дела» отправилась 9 августа в Курск.

Гуманитарная помощь должна прибыть в Курскую область уже ночью. На следующей неделе планируется еще один рейс.

7 августа «Волонтеры Подмосковья» объявили сбор гуманитарной помощи «Курск, мы рядом» в рамках акции «Доброе дело» при поддержке министерства информации и молодежной политики Московской области.

Сейчас активисты собирают медикаменты, сухпайки и продукты длительного хранения, генераторы, мелкую бытовую технику, средства личной гигиены. Особенно сильно пострадавшие нуждаются в одежде.

Желающие могут принести гуманитарную помощь в 85 пунктов сбора. Адреса представлены по ссылке. Кроме того, они могут сделать пожертвование на официальной платформе «Волонтеров Подмосковья».

Помощь отправляется в рамках большого регионального гуманитарного проекта «Доброе дело», которая была поддержана губернатором Московской области Андреем Воробьевым.

Ранее губернатор Подмосковья сообщил, что началась эвакуация 100 детей и 30 взрослых на автобусах из Курской области в Подмосковье.

«С жителями поедут фельдшеры и социальные работники, чтобы оказать всю необходимую помощь», — пояснил губернатор региона.