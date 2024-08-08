Воробьев сообщил об эвакуации 100 детей из Курской области в Подмосковье

Воробьев: из Курской области в Подмосковье на автобусах эвакуируют детей

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в личном Telegram-канале сообщил, что началась эвакуация 100 детей и 30 взрослых на автобусах из Курской области в Подмосковье.

«С жителями поедут фельдшеры и социальные работники, чтобы оказать всю необходимую помощь», — пояснил губернатор региона.

Для жителей Курской области уже оборудовали места размещения в детских лагерях «Звонкие голоса», «Горизонт», «Мечта» и «Родник». В общей сложности для эвакуированных людей Подмосковье предоставит более 400 мест. Если этого будет недостаточно, то власти организуют дополнительные места в больницах.

Подмосковье готово разместить детей и взрослых из Курской области после обстрелов ВСУ на такой срок, который потребуется. Если потребуется, власти готовы организовать обучение детей из эвакуационной зоны как в пунктах временного размещения, так и в местных школах.

Ранее Воробьев сообщал, что из Подмосковья в Курскую область на помощь местному населению прибыли медики в составе семи бригад скорой помощи. 22 врача из Московской помощи на местах оказывают помощь пострадавшим гражданам.