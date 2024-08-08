Воробьев: 7 бригад скорых и 22 врача из Подмосковья прибыли в Курскую область

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что из Подмосковья на помощь жителям Курской области отправились 7 бригад скорой помощи и 22 врача. Они уже прибыли на место.

По словам главы региона, докторов сопровождала Госавтоинспекция. Одна из бригад уже получила задачу по транспортировке 70-летнего пациента с огнестрельным ранением. Его перевезут в московский Центральный институт травматологии.

«Также эвакуируем 50 человек-инвалидов. В ближайшее время поступят новые задачи для медиков», — написал Воробьев в Telegram-канале.

Ранее губернатор заявил, что регион готов принять у себя детей из Курской области, которые вынуждены покинуть дома из-за обострившейся обстановки в приграничных с Украиной районах.

«Непростая ситуация сейчас в Курской области, и мы, конечно, не можем быть равнодушными. Окажем помощь и позаботимся обо всех, кому это необходимо», — подчеркнул Воробьев.

Обстановка на приграничной территории Курской области остается напряженной. На данный момент известно о более 30 пострадавших. Из них шестеро детей.