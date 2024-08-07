Андрей Воробьев: Подмосковье окажет необходимую помощь Курской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион готов принять у себя детей из Курской области, которые вынуждены покинуть дома из-за обострившейся обстановки в приграничных с Украиной районах. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Курская область находится в напряженной ситуации из-за постоянных атак ВСУ. Нападения начались 6 августа. Атаки ведутся с помощью беспилотников, также через госграницу РФ пытались прорваться диверсанты. В регионе сбили ракеты. Есть погибшие и раненые.

«Непростая ситуация сейчас в Курской области, и мы, конечно, не можем быть равнодушными. Окажем помощь и позаботимся обо всех, кому это необходимо», — подчеркнул Воробьев.

Он добавил, что в Подмосковье есть загородные оздоровительные лагеря, где власти региона готовы разместить ребят. Детей обеспечат проживанием в комфортных условиях, пятиразовым питанием. Они смогут находиться в области, сколько будет нужно.

«Если понадобится, устроим детей в школы, также можем организовать обучение в пунктах временного размещения. Мы готовы сами привезти детей из Курской области, для этого выделяем 15 автобусов. Их будут сопровождать медики, сотрудники социальной службы. Наша задача — позаботиться о каждом. Подмосковье рядом», — пояснил губернатор.

В Московской области организовано свыше 400 мест в пунктах временного размещения. Речь идет о детских лагерях «Звонкие голоса» и «Горизонт» в Клину, «Мечта» в Подольске, «Родник» в Пушкине. Еще был подготовлен коечный фонд в медучреждениях.

Сейчас министерство здравоохранения региона формирует бригаду сопровождающих фельдшеров. Уже в среду они приедут в Курскую область.