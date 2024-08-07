Минздрав раскрыл данные о раненых при атаках ВСУ в Курской области
От обстрелов ВСУ в Курской области пострадал 31 мирный житель
От обстрелов ВСУ в Курской области пострадал 31 мирный житель, из них шестеро детей, сообщили в пресс-службе Минздрава России.
«По оперативным данным, в результате обстрелов украинскими националистами в Курской области травмы и ранения получили 31 человек, в том числе 6 детей», — сказано в сообщении ведомства.
В больницах находятся 19 человек. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии.
По данным министерства, организованы удаленные консультации со специалистами федеральных медицинских организаций.
Накануне утром ВСУ вторглись в Курскую область, заняв ряд приграничных сел.