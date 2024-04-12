Воробьев: более 5 тыс т помощи из Подмосковья отправили по акции «Доброе дело» за 2 года

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что за два года акции «Доброе дело» бойцам СВО и жителям новых территорий отправили более 5 тыс. тонн гуманитарной помощи из региона, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Акцию «Доброе дело» придумали ученики гимназии имени Е. М. Примакова во время встречи с блогером Владом Кобяковым. Воробьев поддержал идею и стал одним из первых, кто сдал гуманитарную помощь в Первомайской школе городского округа Истра. На тот момент сбор товаров для жителей Донбасса проходил в каждой школе региона.

«Весной 2022-го наши школьники выступили с инициативой проведения акции „Доброе дело“, и мы очень рады, что она приобрела такой масштаб. Сегодня в ней принимают участие не только дети, но и их родители, а также представители бизнес-сообщества Подмосковья», — отметил Воробьев.

Глава Подмосковья отметил, что сначала товары собирали для жителей новых регионов, образовательных и социальных учреждений, но со временем волонтеры стали помогать и бойцам. Воробьев поблагодарил всех причастных к акции, в том числе волонтеров, которые сортируют, упаковывают и доставляют товары. Также он обратился со словами благодарности к неравнодушным жителям Московской области, которые не остались в стороне.

«Недавно в рамках акции во всех школах Подмосковья прошла «Неделя добрых дел». Ребята плели масксети, делали окопные свечи, писали письма и рисовали открытки для бойцов. Все это мы отправили «за ленточку». Всего за два года фуры «Доброе дело» сделали 143 рейса на Донбасс — доставили более 5,6 тыс. тонн полезного груза. А сегодня, в годовщину акции, в Подмосковье объявлен единый день сбора помощи для участников СВО», — рассказал губернатор региона.

Стать участником акции и помочь бойцам и людям может любой желающий в 81 волонтерском пункте Московской области. Адреса можно посмотреть на сайте. 197 дополнительных точек сбора открыли к годовщине акции.

Куда отправляют помощь

Собранная помощь отправляется на центральный распределительный склад в Балашихе. Волонтеры сортируют и упаковывают товары, а затем оттуда отправляются загруженные фуры.

Помощь оказывается бойцам из разных подразделений. В зону СВО доставляют электронику, дизельные генераторы, газовые горелки, средства внешнего наблюдения, маскировочные сети, термобелье, медикаменты, средства личной гигиены, продукты и воды. Также товары отправляют в госпитале, где проходят лечение солдаты.

Доставляется помощь и жителям новых регионов: в Храм Архистратига Михаила в Мариуполе, мобильный госпиталь Святителя Алексия, Храм Иоанна Златоуста в Куйбышевском районе Донецка, детскую воскресную школу Свято-Усекновенского храма в Донецке, детский сад №1 «Теремок», Донецкую специальную школу-интернат №28 и Черногвардейский территориальный центр в Макеевке, где на попечении находятся 195 семей.

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Помощь волонтеров

Активист движения «Волонтеры Подмосковья» Александр Мухуров из Подольска рассказал, что его отец с позывным «Тунгус» служит в мотострелковом подразделении. Волонтер организовывает сборы по запросу. В последний раз на передовую доставили машину, лопаты, инструменты, маскировочные сети, медикаменты, сладости и влажные салфетки. Александр признался, что для него «доброе дело» — это личная история.

«Я прекрасно понимаю, что чувствуют близкие наших бойцов, как переживают и хотят помочь, чем могут. Также я вижу, как ждут наши посылки ребята на передовой, будь это коптер или трогательное теплое письмо от школьника, которое они бережно хранят. Эта акция объединила огромное количество людей, это невероятно!» — поделился Александр.

Другой «Волонтер Подмосковья» Егор Балев открыл гончарную мастерскую «МУZА» в поселке Калининец. В прошлом году он стал лауреатом премии Губернатора Московской области «Мы рядом. Доброе дело», поэтому решил открыть собственное дело.

В мастерской постоянно проводят мастер-классы, в том числе для детей, чьи родители служат в зоне СВО. Все изделия выставляют на благотворительных аукционах, а вырученные средства идут на поддержку ВС РФ. Егор отметил, что ему нравится привлекать малышей к важному делу.

«К нам на мастер-классы приходит много детей, мы занимаемся творчеством, у которого большая миссия — поддержать наших защитников. Разговариваем с нашими гостями, рассказываем про акцию «Доброе дело», про настоящих Героев, почему важно помогать участникам СВО. Планируем развивать проект и открыть такие мастерские и в других городах», — отметил Егор.

Бизнес и известные люди

Предприятия также являются активными участниками акции. Среди них кондитерские фабрики. Например, предприятие «Полет» отправляет в новые регионы овсяное печенье, а Раменский кондитерский комбинат — торты, рулеты, маффины и хлебцы.

Компания БИОЭН доставила в ДНР обмундирование для бойцов и цистерну для перевозки питьевой воды, «Чистая линия» — мороженое, «РТ-Капитал» госкорпорации «Ростех» — средства реабилитации для детей с ОВЗ. Бизнесмены вместе с «Мособлмедсервисом» отправили в Донбасс несколько фур медицинских расходников и лекарств.

К акции «Доброе дело» присоединились и известные люди. Среди них артисты Николай Басков, Александр Буйнов, Валерий Кипелов, Олег Газманов, Игорь Бутман, Никита Михалков, политики — зампред комитета Госдумы ФС РФ по международным делам Светлана Журова, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, депутат Госдумы Денис Майданов, а также телеведущий Евгений Попов, военкор Александр Сладков, олимпийский чемпион Никита Нагорный, актер Дмитрий Певцов, блогер Влад Кобяков и многие другие.