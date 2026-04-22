Бензин, маркеры, чердак: врач объяснила, почему нам нравятся странные запахи

Необычные ароматы часто связаны с приятными воспоминаниями и работой зон мозга, отвечающих за эмоции и чувство безопасности, сообщила РИАМО врач, эксперт лаборатории «Гемотест», невролог Екатерина Демьяновская.

«Предпочтение необычных ароматов не считается патологией, если не нарушает повседневное функционирование: не мешает работе, социальным взаимодействиям и не снижает качество жизни. В основе явления лежит работа обонятельного анализатора и лимбической системы, отвечающей за эмоции. Отдельные запахи — бензин, маркеры, запах дождя или старого чердака — у конкретных людей могут активировать участки мозга, связанные с приятными воспоминаниями раннего детства или бессознательным чувством безопасности», – сказала Демьяновская.

Она отметила, что, например, запах ацетона или растворителей может напоминать обстановку родительского гаража, где человек чувствовал себя под защитой.

«Некоторые исследования связывают влечение к резким запахам с недостатком определенных микроэлементов, но достоверных доказательств этому пока нет. Важно различать физиологическое любопытство и навязчивое обонятельное поведение, когда человек специально вдыхает потенциально токсичные вещества. В последнем случае рекомендована консультация специалиста», – рассказала врач.

Демьяновская уточнила, что в остальном необычные предпочтения в запахах — вариант нормы, связанный с индивидуальной чувствительностью обонятельных рецепторов, ассоциативными связями и не требующий медицинского вмешательства.

