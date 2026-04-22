Эксперт Мазараки: Москва и область обеспечивают качественную кадровую основу для развития производств

Качественная подготовка профессиональных кадров — стратегическая задача, от решения которой зависит успех как отдельных компаний, городов и целой страны. Москва и область обеспечивают кадровую основу для роста производственных отраслей, считает глава инвестиционно‑промышленной группы «Стилобат» Лев Мазараки.

«Комплексный подход к формированию профессионального человеческого потенциала — от образования до трудоустройства и карьерного роста — становится фундаментом устойчивого прогресса. Именно люди являются основой современного созидательного процесса. Эффективность компании в любой сфере зависит от компетенций команды. Москва и область демонстрируют яркий пример системной работы в этом направлении», — отметил Лев Мазараки.

Ранее Сергей Собянин отметил, что за каждым объектом стоят люди. К концу 2031 года планируется полностью обновить инфраструктуру колледжей и создать семь новых инновационных учебных заведений.

По словам губернатора Андрея Воробьева, Подмосковье вовлечено в федеральный проект «Профессионалитет». В результате 90% выпускников находят работу по специальности в течение двух лет после окончания обучения.