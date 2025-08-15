сегодня в 17:11

В Подмосковье обсудили снижение бюрократической нагрузки на педагогов

Накануне на базе Гимназии № 2 «Квантор» в Коломне состоялась тематическая секция «Профилактика нарушений обязательных требований в сфере образования. Снижение бюрократической нагрузки на педагогических работников: проблемы и пути решения». Мероприятие прошло в рамках форума педагогов Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования региона.

В ходе семинара-совещания обсуждались ключевые вопросы, касающиеся соблюдения обязательных требований в образовательной сфере и методов снижения бумажной нагрузки на педагогов. Участники рассмотрели актуальные проблемы бюрократии и искали совместные решения для их минимизации.

Выступления сотрудников управления государственного контроля (надзора) в сфере образования позволили участникам лучше понять приоритетные требования и способы упрощения отчетности.

В обсуждении приняли участие представители муниципальных органов управления образованием, директора школ и их заместители. Директора школ города Коломны Елена Кузнецова (Школа № 3) и Евгений Титков (Пановская школа), поделились своим опытом по оптимизации документооборота и сокращению бюрократической нагрузки на педагогов.

Министерство образования Московской области надеется, что итоги данной встречи окажут положительное влияние на эффективность работы школ, освободив больше времени для основной деятельности — обучению и воспитанию детей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что в подмосковных школах на сегодняшний день работают 52 тыс. учителей. Каждый день они дарят ребятам знания, вдохновляют их на новые открытия и достижения, стараются делать уроки интересными.

Воробьев добавил, что власти Московской области стараются сделать все, чтобы областная система образования развивалась.