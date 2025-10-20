В Подмосковье объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за тумана

В некоторых районах Московской области ожидается туман. В регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Ночью и утром 21 октября в Подмосковье ожидается туман в Сергиевом Посаде, Шаховской, Коломне и Серпухове. Период предупреждения действует с 21 часа 20 октября до 9 часов 21 октября.

Жителей Подмосковья предупредили о тумане и в МЧС. Он опасен для всех участников дорожного движения, туман скрадывает расстояние. Водителей и пешеходов призвали быть внимательными на дорогах.

В понедельник в Подмосковье и столице будет облачно с прояснениями, температура поднимется до плюс 7 — плюс 9 градусов. Местами в регионе пройдет небольшой дождь, на юго-востоке Московской области — местами умеренный.

