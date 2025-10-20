сегодня в 08:17

Жителей Подмосковья предупредили о тумане утром в понедельник

До 10 часов понедельника в Московской области местами прогнозируется туман с видимостью 100-500 м, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по региону.

Водителям на дороге в непогоду рекомендуется снизить скорость движения и строго соблюдать ПДД, отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений.

Пешеходам нужно быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог. Жителям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и астмой посоветовали воздержаться от выхода на улицу

Туман опасен для всех участников дорожного движения, он скрадывает расстояние.

При движении в тумане повышается утомляемость водителей. При ухудшении видимости до 50 м движение транспорта на дорогах прекращается.

Утром 19 октября на Москву спустился туман, наполовину закрывший высотные здания. Его наблюдали на МКАД и в Новой Москве.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.