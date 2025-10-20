Жителей Подмосковья предупредили о тумане утром в понедельник
До 10 часов понедельника в Московской области местами прогнозируется туман с видимостью 100-500 м, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по региону.
Водителям на дороге в непогоду рекомендуется снизить скорость движения и строго соблюдать ПДД, отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений.
Пешеходам нужно быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог. Жителям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и астмой посоветовали воздержаться от выхода на улицу
Туман опасен для всех участников дорожного движения, он скрадывает расстояние.
При движении в тумане повышается утомляемость водителей. При ухудшении видимости до 50 м движение транспорта на дорогах прекращается.
Утром 19 октября на Москву спустился туман, наполовину закрывший высотные здания. Его наблюдали на МКАД и в Новой Москве.
