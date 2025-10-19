Утром 19 октября на Москву спустился туман, который наполовину закрыл собой высотные здания. Природное явление наблюдается в пределах МКАД и в Новой Москве, сообщает «Осторожно, Москва» .

На опубликованных кадрах видно, что ухудшение видимости на момент съемки было значительным. Туман скрыл под собой верхушки многоэтажек.

По прогнозам синоптиков, туман начнет рассеиваться только после 11:00. Природное явление можно наблюдать в пределах МКАД, Новой Москвы и в некоторых округах Московской области.

Ранее сообщалось, что 19 октября в Московском регионе ожидается облачная погода с прогревом воздуха в дневное время до плюс 9 градусов. Местами могут пройти дожди.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.