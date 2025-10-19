Густой туман окутал Москву в воскресенье утром — фото
Москвичи делятся фото густого тумана, окутавшего город
Фото - © Медиасток.рф
Утром 19 октября на Москву спустился туман, который наполовину закрыл собой высотные здания. Природное явление наблюдается в пределах МКАД и в Новой Москве, сообщает «Осторожно, Москва».
На опубликованных кадрах видно, что ухудшение видимости на момент съемки было значительным. Туман скрыл под собой верхушки многоэтажек.
По прогнозам синоптиков, туман начнет рассеиваться только после 11:00. Природное явление можно наблюдать в пределах МКАД, Новой Москвы и в некоторых округах Московской области.
Ранее сообщалось, что 19 октября в Московском регионе ожидается облачная погода с прогревом воздуха в дневное время до плюс 9 градусов. Местами могут пройти дожди.
