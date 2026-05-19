Синоптик рассказала, когда жара в Москве начнет уходить

Ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала, что жара в Москве пойдет на спад с четверга, сообщает РИА Новости .

«Температура воздуха в Москве пойдет на спад с четверга, а в выходные и вовсе ожидается облачная погода с кратковременными дождями и до +24 градусов максимум», — рассказала она.

Погода изменится из-за ветра, который поменяется на северо-западный.

Ранее сообщалось, что жара будет составлять 30 градусов. Днем 18 и 21 мая воздух прогреется до плюс 28 — плюс 30 градусов, а 19 и 20 мая — до плюс 29 — плюс 31. Ночные температуры также будут теплыми — примерно плюс 14 — плюс 18.

