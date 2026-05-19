«Это большое зло для России»: педагог раскритиковала существующий формат ЕГЭ

ЕГЭ в нынешнем формате не развивает у школьников ни реальные знания, ни самостоятельное мышление, а сама система экзамена требует серьезных изменений, сообщила РИАМО основатель и руководитель издательства «Творческий Центр Сфера», кандидат педагогических наук, член-корреспондент Международной академии наук педагогического образования Татьяна Цветкова.

«ЕГЭ в любом случае надо менять. В этой форме единый государственный экзамен, на мой взгляд, это большое зло для нашей страны, для наших детей, для нашего будущего», — заявила Цветкова.

По ее словам, существующая модель экзамена не связана с теми навыками и знаниями, которые школа действительно должна формировать у ребенка.

«В том виде, в котором сейчас ЕГЭ существует, это не имеет никакого отношения ни к знаниям, ни к обучению, ни к навыкам, ни к умениям, ни к тому, чему мы, собственно говоря, должны ребенка научить», — подчеркнула эксперт.

Цветкова считает, что задача школы — не подготовка к угадыванию тестов, а развитие мышления, воображения и способности применять знания в жизни.

«Мы должны дать ему нужные знания, нужные умения, нужные навыки, базовые основания, и должны развить его таланты. И самая высокая ступенька во всем этом — это творческое применение, собственный взгляд, собственное осмысление тех знаний, умений и навыков, которые мы подаем», — отметила она.

Эксперт добавила, что образование должно побуждать детей к творчеству и самостоятельному осмыслению мира.

«Вот что мы должны дать нашим детям в процессе обучения: побуждение к воображению, к творчеству, к тому, чтобы преображать окружающий мир в лучшую сторону», — заключила Цветкова.

