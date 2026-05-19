В Королеве начался капитальный ремонт моста через Акуловский канал

В наукограде стартовали масштабные работы по капитальному ремонту автомобильного моста через Акуловский канал, расположенного на улице Циолковского, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Этот проект является частью широкой программы по модернизации транспортной инфраструктуры города и направлен на улучшение качества дорожного покрытия и повышение безопасности движения.

В рамках ремонта предусмотрено укрепление опор и фундамента моста, полная замена дорожного покрытия и восстановление гидроизоляции.

На период выполнения работ транспортное движение будет организовано по временной объездной дороге, что позволит сократить заторы и облегчить передвижение автотранспорта.

Весь объем работ планируется завершить до конца текущего года. Актуальная информация о ходе ремонта и возможные изменения в схеме движения будут регулярно публиковаться в официальных каналах администрации города.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.