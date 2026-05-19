Музыка в два ночи — штраф: как законно заставить соседей замолчать
Нарушением тишины считается не любой звук, а только тот, который попадает под региональные ограничения, сообщил РИАМО руководитель комплекса апартаментов HILL8 от девелопера «Сити21» Ярослав Исаев.
«К нарушениям обычно относят громкую музыку, крики, использование пиротехники, а также ремонтные работы в запрещенное время», — отметил Исаев.
При этом часть бытовых звуков законом не ограничивается.
«Детский плач, шаги или работа лифта не считаются нарушением тишины», — пояснил эксперт.
Когда нельзя шуметь
Единого закона нет — правила зависят от региона.
Москва:
- тишина: с 23:00 до 07:00.
- ремонт запрещен: с 19:00 до 09:00 и с 13:00 до 15:00 каждый день, по воскресеньям и праздникам — круглосуточно.
Московская область:
- тишина: с 21:00 до 08:00 (будни), с 22:00 до 10:00 (выходные), с 13:00 до 15:00 каждый день.
- ремонт запрещен в новостройках (первые полгода после сдачи дома): по будням с 21:00 до 08:00, в выходные — с 22:00 до 10:00, каждый день — с 13:00 до 15:00. Во всех остальных домах: с 19:00 до 09:00 по будням, с 19:00 до 10:00 в субботу и с 13:00 до 15:00 каждый день. В воскресенье и праздники — круглосуточно.
Сколько стоит шум
Категория нарушителя
Москва (руб.)
Московская область (руб.)
Граждане
1 000 — 2 000 или предупреждение
1 000 — 3 000 или предупреждение
Должностные лица
4 000 — 8 000
5 000 — 10 000
Организации (юрлица)
40 000 — 80 000
20 000 — 50 000
Если нарушать регулярно (для граждан)
Рецидив обходится значительно дороже:
- второй раз за год: 4 000 рублей.
- третий и последующие: 5 000 рублей.
Как добиться тишины
Управляющая компания не штрафует, но обязана реагировать.
«УК может провести беседу, зафиксировать нарушение и передать материалы в надзорные органы», — отметил Исаев.
Алгоритм действий:
- Поговорить с соседом. Иногда человек просто не понимает, что мешает.
- Фиксировать нарушения. Записывать время, характер шума, привлечь свидетелей.
- Обратиться в УК. Потребовать проверку и акт.
- Вызвать полицию. Особенно если шум ночью — составляется протокол.
- Жалоба в прокуратуру. Если ситуация системная и никто не реагирует.
Помните:
- не каждый шум считается нарушением: бытовые звуки вроде шагов, работы лифта или детского плача под ограничения не попадают.
- значение имеют время и характер шума: ответственность наступает только при нарушении региональных часов тишины и в случае действий, прямо указанных в законе.
- для привлечения к ответственности важно фиксировать нарушения: фиксируются дата, время, продолжительность и характер шума, при необходимости — с участием свидетелей.
- управляющая компания не вправе штрафовать, но обязана реагировать: проводить проверку, составлять акт и передавать материалы в уполномоченные органы.
- при бездействии УК жильцы вправе обратиться в Государственную жилищную инспекцию или прокуратуру при наличии зафиксированных обращений.
«Тишина в ночное время — это право жильцов, а не вопрос договоренностей», — подчеркнул Исаев.
