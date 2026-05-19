Memento mori: психотерапевт объяснила моду на прогулки по кладбищам

Человека может тянуть на кладбище по разным причинам. Иногда это нормально, а порой — это серьезный звоночек, заявила РИАМО кандидат психологических наук, психотерапевт Татьяна Галич.

Из США в Россию пришел странный тренд — зумеры стали гулять по кладбищам. Посещение мест захоронений не для погребальных церемоний и не для почтения памяти усопших вызвало массу вопросов у широкой общественности.

Галич рассказала, что такое поведение можно объяснить с точки зрения психологии. Это попытка человека найти убежище от бесконечного стресса.

«Мы живем в мире, где все стремительно меняется, накапливаются стресс и тревога, преследует токсичный информационный шум, а кладбище, особенно старое, — это особая территория, где все замедляется. Это очень особенная атмосфера, где нет такого давления реальности, нет шума и ярких визуальных раздражителей. Мы попадаем из мира больших скоростей, высокой громкости и яркости в мир тишины, бездействия, зелени и монохрома», — объяснила Галич.

Она добавила, что на таком контрасте человек может ощутить некое эмоциональное облегчение и понизить свой уровень стресса. Есть и другой повод, который находят для визита на некрополи ценители искусства и культуры.

Кладбища представляют большую историческую ценность, особенно старые. Галич отмечает, что некоторые люди приходят посетить могилы знаменитостей, изучить эпитафии на захоронениях. Человек, разбирающийся в искусстве, сможет проследить в архитектурных стилях смену эпох и стилей.

«Люди, которые пережили тяжелую утрату, на кладбищах часто чувствуют себя менее одинокими, потому что вокруг тоже собираются люди, которым знакомо это горе. Рядом с могилами возникает ощущение связи с дорогим человеком, ушедшим из этого мира и это действует утешительно», — добавила кандидат психологических наук.

По словам Галич, тревожным сигналом о присутствии различных расстройств может служить возникновение сексуального возбуждения при посещении кладбища. Желание забрать с собой фрагменты надгробий и прочую ритуальную атрибутику. Кроме того, свидетельством расстройства служит навязчивая тяга человека к посещению похорон других людей.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.