Выставка «Дворянское воспитание» в Вяземах завершится 8 июня

Герои экспозиции — представители дворянского рода Шереметевых, последние дореволюционные владельцы усадьбы Остафьево.

На выставке представлено около 50 предметов, раскрывающих мир дворянского детства: книги, детская одежда, учебные принадлежности, дамские альбомы. Особого внимания заслуживают мемориальные экспонаты: письма юного графа Сергея Дмитриевича Шереметева к бабушке, его детские рисунки с изображением гусей и уток, счеты, циркуль, транспортир из семьи Шереметевых, а также самый старый экспонат в собрании — тетрадь по чистописанию прадеда С. Д. Шереметева.

Экспозиция наглядно демонстрирует, как в XIX веке формировалась личность юных аристократов. Мальчиков с ранних лет готовили к государственной службе и поступлению в привилегированные учебные заведения, а девочек обучали искусству быть хозяйкой, женой и матерью. Выставка позволяет современному зрителю не только познакомиться с бытом и воспитанием дворянских детей, но и почувствовать преемственность поколений, отраженную в личных вещах и документах семьи Шереметевых.

