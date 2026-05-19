Пробьет отметку в 200 тыс: сколько будет стоить iPhone 18 для россиян

Эксперт Маликов: iPhone 18 будет стоить не менее 150 тыс руб из-за цен на DRAM

Удвоение цен на память DRAM запускает цепную реакцию удорожания флагманской электроники. Прогноз роста стоимости iPhone 18 на 100 долларов — лишь базовая реакция Apple на скачок себестоимости комплектующих. Для российского потребителя эта математика усложняется из-за издержек параллельного импорта. Об этом РИАМО сообщил предприниматель, бизнес-консультант, основатель проекта «СЛОВО», эксперт в области малого и среднего бизнеса, промышленности, экономического регулирования, устойчивого развития и мировой экономики стран БРИКС, ШОС, ЕАЭС Сергей Маликов.

«Если стартовая цена нового iPhone в США составит около 1100 долларов, к ней неизбежно добавятся косвенные налоги и сборы. Импортер закладывает 20% НДС, около 15-20% премии за сложную логистику через третьи страны, транзакционные издержки и хеджирование валютных рисков. Суммарная наценка на оригинальный прайс достигает 40-50%. Реальная розничная стоимость аппарата составит 1540-1650 долларов. При консервативном курсе в 100 рублей за доллар базовый iPhone обойдется минимум в 154-165 тысяч рублей», — сказал эксперт.

С учетом таможенных пошлин при превышении порога ввоза и наценки за увеличенный объем подорожавшей памяти LPDDR5, флагманские модели Pro-серии уверенно пробьют отметку в 200 000 рублей.

«Глобальная технологическая инфляция в связке с локальными логистическими барьерами превращает покупку смартфона из рутинного потребления в серьезную капитальную инвестицию», — добавил Маликов.

