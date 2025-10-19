сегодня в 07:15

Дождь и до 9 градусов тепла будут в Московском регионе 19 октября

Днем 19 октября в Москве и области будет от семи до девяти градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России .

В воскресенье днем в Москве и области будет облачная погода. Возможен небольшой дождь. Ветер восточный, северо-восточный, от 5 до 10 метров в секунду.

Ночью ожидается от трех до пяти градусов тепла. Будет облачная погода с прояснениями. Местами возможен небольшой дождь. Ветер северо-восточный, от 5 до 10 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что в Московской области идет сезон лисичек, сыроежек, подберезовиков, опят и груздей. Список маршрутов до грибных мест перечислила пресс-служба «Мострансавто».

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.