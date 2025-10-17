Минтранс Подмосковья подготовил список маршрутов до грибных мест
Фото - © Минтранс Подмосковья
В Подмосковье — сезон лисичек, подберезовиков, сыроежек, опят, груздей. «Мострансавто», подведомственное Министерству транспорта и дорожной инфраструктуры МО, напоминает «грибные» автобусные маршруты региона. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.
Тем, кто любит собирать грибы несмотря на дождливую октябрьскую погоду, рекомендуем проверенное место в городском округе Балашиха в Кучинском лесопарке. Сюда можно добраться по маршруту № 20 «Балашиха-2 — Агрогородок», остановка «НИИ Радио». На юге Московской области грибники могут рассчитывать на обильный «урожай» в Подольске, в районе станции Львовская, куда ведут четыре маршрута: № 42 «ст. Львовская — Романцево», № 51 «ст. МЦД Подольск — ЗИО — ст. Львовская», № 54 «Молодежный — ст. Львовская — Матвеевское», № 61 «ст. МЦД Подольск — ст. Чехов».
На западе Подмосковья можно успешно «поохотиться», приехав на автобусах по маршрутам № 44 «Хованское — ст. Дедовск — ст. Снегири» и № 45 «ст. Дедовск — Дедово-Талызино» до деревни Селиваниха городского округа Истра.
Хорошее место для пополнения корзинок грибами — Клязьминский лесопарк. К данной локации едут по маршрутам № 31 «ст. Мытищи — Марфино» и № 302 «Троицкое — Москва (м. Алтуфьево)». Ближайшая остановка — «Клязьминский лесопарк».
Более подробный список маршрутов к грибным местам смотрите ниже:
м. о. Чехов:
- № 29 «Чехов — Русское поле — Сенино».
Наро-Фоминский г. о.:
- № 55 «Апрелевка (ст. Победа) — Селятино».
г. о. Красногорск:
- № 833 «ст. МЦД Павшино — м/р Опалиха».
Дмитровский м. о.:
- № 32 «Дмитров — ст. Икша — сан. Горки»;
- № 43 «Станция Икша — Ассаурово»;
- № 401 «Метро Алтуфьево — Автовокзал Дмитров»;
г. о. Подольск:
- № 61 «ст. МЦД Подольск — ст. Чехов»;
- № 51 «ст. МЦД Подольск — ЗИО — ст. Львовская»;
- № 42 «Ст. Львовская — Романцево»;
- № 54 «Молодежный — ст. Львовская — Матвеевское».
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.
«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», – сказал глава региона.
Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.