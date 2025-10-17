Минтранс Подмосковья подготовил список маршрутов до грибных мест

В Подмосковье — сезон лисичек, подберезовиков, сыроежек, опят, груздей. «Мострансавто», подведомственное Министерству транспорта и дорожной инфраструктуры МО, напоминает «грибные» автобусные маршруты региона. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Тем, кто любит собирать грибы несмотря на дождливую октябрьскую погоду, рекомендуем проверенное место в городском округе Балашиха в Кучинском лесопарке. Сюда можно добраться по маршруту № 20 «Балашиха-2 — Агрогородок», остановка «НИИ Радио». На юге Московской области грибники могут рассчитывать на обильный «урожай» в Подольске, в районе станции Львовская, куда ведут четыре маршрута: № 42 «ст. Львовская — Романцево», № 51 «ст. МЦД Подольск — ЗИО — ст. Львовская», № 54 «Молодежный — ст. Львовская — Матвеевское», № 61 «ст. МЦД Подольск — ст. Чехов».

На западе Подмосковья можно успешно «поохотиться», приехав на автобусах по маршрутам № 44 «Хованское — ст. Дедовск — ст. Снегири» и № 45 «ст. Дедовск — Дедово-Талызино» до деревни Селиваниха городского округа Истра.

Хорошее место для пополнения корзинок грибами — Клязьминский лесопарк. К данной локации едут по маршрутам № 31 «ст. Мытищи — Марфино» и № 302 «Троицкое — Москва (м. Алтуфьево)». Ближайшая остановка — «Клязьминский лесопарк».

Более подробный список маршрутов к грибным местам смотрите ниже:

м. о. Чехов:

№ 29 «Чехов — Русское поле — Сенино».

Наро-Фоминский г. о.:

№ 55 «Апрелевка (ст. Победа) — Селятино».

г. о. Красногорск:

№ 833 «ст. МЦД Павшино — м/р Опалиха».

Дмитровский м. о.:

№ 32 «Дмитров — ст. Икша — сан. Горки»;

№ 43 «Станция Икша — Ассаурово»;

№ 401 «Метро Алтуфьево — Автовокзал Дмитров»;

г. о. Подольск:

№ 61 «ст. МЦД Подольск — ст. Чехов»;

№ 51 «ст. МЦД Подольск — ЗИО — ст. Львовская»;

№ 42 «Ст. Львовская — Романцево»;

№ 54 «Молодежный — ст. Львовская — Матвеевское».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», – сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.