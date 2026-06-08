Стала бордовой: на пляже Бийска пьяный мужчина переехал ногу ребенку

На Смоленских карьерах в Бийске Алтайского края 6 июня июня произошел инцидент с участием несовершеннолетнего ребенка. По словам очевидицы, отдыхавшей на пляже с детьми и опубликовавшей видео в соцсетях, нетрезвый мужчина сел за руль автомобиля и при движении задним ходом наехал на ногу лежавшей рядом девочки.

Машина остановилась прямо на конечности пострадавшей и съехала только после того, как свидетели начали кричать о наезде. Выбравшись из салона, нетрезвый водитель и его спутница принялись оправдываться, что не заметили ребенка. Они предложили пострадавшей стороне деньги.

Автор публикации попыталась зафиксировать происходящее на камеру телефона и оперативно обратилась в экстренные службы по номеру 112. Также позвонила напрямую в дежурную часть ГАИ. Следующие несколько часов спутница водителя вела себя крайне агрессивно, осыпала окружающих оскорблениями и пыталась спровоцировать драку.

В результате находившаяся в шоковом состоянии девочка, на ноге которой образовалась багровая гематома, поддалась на уговоры виновника ДТП и приняла от него 15 тыс. рублей. После передачи денег автомобилист покинул место происшествия. Автор видео допускает, что после того, как шок прошел, пострадавшая все же обратилась за квалифицированной медицинской помощью в больницу.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.