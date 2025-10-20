Дождь и до +9 градусов ожидается в Московском регионе в понедельник

В понедельник в Подмосковье и Москве будет облачно с прояснениями, температура поднимется до плюс 7 — плюс 9 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.