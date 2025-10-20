Дождь и до +9 градусов ожидается в Московском регионе в понедельник
В понедельник в Подмосковье и Москве будет облачно с прояснениями, температура поднимется до плюс 7 — плюс 9 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Местами в регионе пройдет небольшой дождь, на юго-востоке Московской области местами умеренный.
Скорость северо-восточного ветра не превысит 10 м/с. Атмосферное давление составит 750 мм рт. ст.
Предстоящей ночью термометры покажут плюс 2 — плюс 4 градуса, днем 21 октября — от плюс 4 до плюс 6. Пройдет небольшой дождь.
