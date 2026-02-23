В Петербурге прогремел праздничный салют в честь Дня защитника Отечества
Салют прогремел в Петербурге в честь Дня защитника Отечества, сообщает РИА Новости.
Праздничный салют дан в понедельник вечером с территории пляжа Петропавловской крепости.
Салют из 30 залпов в сопровождении фейерверка дан салютным дивизионом Михайловской военной артиллерийской академии.
Ранее в этот день президент поздравил военнослужащих с Днем защитника Отечества и выразил им признательность за преданность службе, воинской присяге и традициям предшествующих поколений. Им были вручены государственные награды — медали «Золотая Звезда» девяти участникам специальной военной операции.
Путин отметил, что действия российских военных отличаются слаженностью и точностью, а их позиция в защите национальных интересов непоколебима. Мужество и настойчивость бойцов позволили успешно выполнить задачи на наиболее сложных участках фронта.
В завершение дня президент возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены и вместе с участниками церемонии почтил память погибших защитников минутой молчания.
