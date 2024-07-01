В Петербурге прогнозируют грозы и град после жары
Синоптик Леус: 1 июля в Петербурге прогнозируются град и грозы
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Специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус заявил, что в понедельник, 1 июля, Санкт-Петербург накроет холодный атмосферный фронт. При этом аномальная жара сменится грозами и градом уже во второй половине дня, пишет «МК в Санкт-Петербурге».
На Северную столицу распространится атмосферный фронт, идущий с запада. Атмосферное давление в Петербурге упадет до 749 мм ртутного столба, предупредил синоптик.
Во второй половине дня горожан ждут дожди и грозы. По словам Леуса, в ряде районов Петербурга также может пойти град и наблюдаться порывистый ветер.
Ранее из-за жары в Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности. Гидрометцентр информировал, что температура в столице может подняться до 33 градусов тепла.