В Петербурге прогнозируют грозы и град после жары

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Синоптик Леус: 1 июля в Петербурге прогнозируются град и грозы

Специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус заявил, что в понедельник, 1 июля, Санкт-Петербург накроет холодный атмосферный фронт. При этом аномальная жара сменится грозами и градом уже во второй половине дня, пишет «МК в Санкт-Петербурге» .

На Северную столицу распространится атмосферный фронт, идущий с запада. Атмосферное давление в Петербурге упадет до 749 мм ртутного столба, предупредил синоптик.

Во второй половине дня горожан ждут дожди и грозы. По словам Леуса, в ряде районов Петербурга также может пойти град и наблюдаться порывистый ветер.

Ранее из-за жары в Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности. Гидрометцентр информировал, что температура в столице может подняться до 33 градусов тепла.