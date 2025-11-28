В Петербурге нашли пропавшую обезьянку Машу

сегодня в 22:33

Обезьянка Маша, которая пропала у жителя Петербурга Романа 26 ноября, снова дома, сообщает « Фонтанка ».

«Она была немного испугана. Сейчас моя подруга покормила ее, Маша отдыхает», — рассказал Роман.

По его словам, обезьянка чувствует себя хорошо.

Животное на один день оказалось в центре реабилитации диких животных «Сирин». По словам владельца животного, сотрудников центра «ввели в заблуждение», сказав, что ему не нужна макака, и они забрали обезьянку.

Обезьянка пропала из коммунальной квартиры на улице Константина Заслонова, 26 ноября. После этого было подано заявление в полицию и начались поиски.

Ранее ветеринары из Нижнего Новгорода спасли домашнюю обезьяну с апатией. Врачи провели обследование, прокапали капельницу и назначили ей лечение.

