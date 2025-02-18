Ветеринары из Нижнего Новгорода спасли домашнюю обезьяну с апатией

В Нижнем Новгороде ветеринары оказали помощь домашней обезьяне. Об этом рассказали в социальных сетях клиники «Рекс-НН», сообщает pravda-nn.ru .

Хозяева экзотического животного заметили его вялость и апатию, что и послужило причиной обращения за медицинской помощью.

«Первое, что бросилось в глаза, это отсутствие любопытства, ведь последние наши встречи с такими пациентами были наполнены активным любопытством от инструментов до нас самих», — отметили ветеринары.

Врачи провели обследование, прокапали капельницу и назначили необходимое лечение, но диагноз не был уточнен.

Специалисты подчеркнули важность социальной активности для обезьян. Это социальные животные, которые нуждаются во взаимодействии как с сородичами, так и с людьми. Ветеринары также отметили необходимость создания комфортных условий для проживания таких питомцев.