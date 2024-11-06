В Перми нашли беглого кота-бизнесмена Барсика

Ирина с сыном приехали на прием в местную больницу и увидели кота, в котором узнали беглого «бизнесмена». На руки животное не пошло, тогда его загнали под автомобиль и позвонили хозяину — Василию Кучумову. Тот приехал и забрал питомца, а затем перевел вознаграждение женщине на карту.

Барсик — первый официально трудоустроенный кот в России. С 2016 года он работает в местной строительной компании. У него есть собственное рабочее место, личный водитель и зарплата в 33 тыс. рублей. Кот также занял должность директора магазина и кофейни.

Питомец пропал в микрорайоне Висим в ночь на 1 ноября. Около недели он скитался. Хозяин переживал, что кот мог замерзнуть, ведь в регионе выпал снег.

Ранее в Перми скончался Крошик, один из самых известных котов в мире. Он стал знаменитостью благодаря своему большому весу.