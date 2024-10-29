Погибшему коту Крошику хотят установить памятник

В приюте рассказали, как боролись за жизнь 17-килограммового кота Крошика

В Перми скончался Крошик, один из самых известных котов в мире, о котором переживали тысячи людей. Несмотря на усилия опытных ветеринаров и волонтеров приюта «Матроскин», спасти его не удалось, сообщает «Вечерняя Москва».

Вместе с Крошиком в его последние минуты находились врачи, которые спасали многих животных, но в этот раз диагноз оказался тяжелым: из-за серьезного ожирения нельзя было точно оценить состояние его внутренних органов. Крошик стал знаменитостью благодаря мемам в интернете, где его изображали как толстого рыжего кота, весившего 17 килограммов.

До этого он жил в подвале больницы, где его подкармливали добрые люди. Его избыточный вес доставлял ему страдания, когда его передали в приют, начали обращать внимание на его здоровье.

С помощью строгой диеты и физических упражнений коту удалось сбросить около трех килограммов, и он начал вести более активный образ жизни. Однако у него были серьезные заболевания, в том числе опухоли внутренних органов, о чем позднее стало известно.

«Крошик научил нас тому, что мы любим вовсе не тех, кто сделал нам что-то хорошее. Мы любим тех, кому сами принесли пользу. Как и огромное количество людей, мы полюбили его всем сердцем», — добавила основатель приюта «Матроскин» Галя Море.

В приюте предложили установить памятник Крошику, который стал символом упорства и силы духа.