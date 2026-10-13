«Русская сталь» предупредила о риске для метпредприятий из-за проблем с РЖД

Ассоциация предприятий черной металлургии «Русская сталь» предупредила о риске остановки производств. В письме замминистра транспорта Алексею Шило, с которым ознакомился «Интерфакс» , говорится, что РЖД не согласовывает заявки на перевозку черных металлов в направлении портов Северо-Запада, а это грозит остановкой предприятий в ближайшее время из-за невывоза готовой продукции.

Среди причин несогласования заявок в ассоциации называют низкие темпы выгрузки в ряде портов Северо-Запада, в том числе из-за дефицита портовых мощностей. Кроме того, из-за нехватки локомотивов и бригад РЖД не могут вовремя уводить порожний подвижной состав с припортовых станций.

Ограничения при экспорте подтвердил и глава Минэкономразвития Максим Решетников, выступая на бюджетном комитете в Госдуме. По его словам, сталепроизводители столкнулись с ними в том числе из-за приоритета вывоза зерна. На этом фоне «Мурманский морской торговый порт» впервые с 1996 года вернулся к обработке чугуна — там объяснили это снижением интенсивности судоходства в Азово-Черноморском бассейне и высокой загрузкой портов Балтики.

По данным «Русской стали», за январь–август перевозки металлургической продукции через порты Азово-Черноморского бассейна упали на 21% — до 6 млн тонн с 7,2 млн тонн годом ранее из-за угроз безопасности мореплавания. Только за июль и август показатель сократился на 54% — до 860 тыс. тонн с 1,86 млн тонн.

Перенаправление грузов на Северо-Запад при этом увеличивает издержки: перевозка слябов там стоит на $30 дороже, чем в южных портах, а низкие темпы приема груза не дают металлургам сформировать судовые партии и зафрахтовать суда. Стивидоры в портах Северо-Запада, как отмечают в письме, предлагают условия, «существенно ухудшающие экономическую эффективность переориентации грузопотока». Источник в крупном металлургическом холдинге подтвердил «Интерфаксу», что доставка через Северо-Запад обходится в среднем на 20-30% дороже, чем через традиционные порты, а эти расходы не компенсируются ценой на фоне переизбытка предложения на мировом рынке.

«Русская сталь» просит наладить ритмичность ж/д-отправок в направлении портов Северо-Запада, включая обеспечение локомотивами и бригадами, чтобы удовлетворить все заявки и не допустить остановки метпредприятий. Также ассоциация предлагает рассмотреть временный приоритет для вывоза готовой продукции через эти порты с предприятий непрерывного цикла и временный прием металлургических грузов по предъявлению.

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