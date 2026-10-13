«Просто угостил»: саратовец продал бизнес за 10 млн и лишился денег после бара

В Саратове 44-летний мужчина продал свой бизнес за 10 млн рублей и решил отметить это событие. По дороге он дал прохожему деньги на проезд, а вечер продолжил с ним в баре, после чего лишился сразу 10 млн рублей, об этом сообщает РЕН ТВ .

Угощая нового знакомого выпивкой, бизнесмен показал ему рюкзак с наличными. Во время застолья мужчина уснул, и собутыльник, воспользовавшись моментом, забрал сумку с деньгами и скрылся.

Личность злоумышленника установили с помощью камер. Им оказался неоднократно судимый 37-летний местный житель.

В арендованной квартире у него нашли и изъяли оставшиеся 7 млн рублей — остальное он успел потратить. Что именно мужчина купил на 3 млн рублей, не уточняется.

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