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Частичный блэкаут: в Москве потух свет на улице Гарибальди

На юго-западе столицы произошел частичный блэкаут. Свет потух на улице Гарибальди, сообщает «Осторожно, Москва» .

По словам местных жителей электричество внезапно выключилось сразу с двух сторон улицы, в том числе в домах № 15, 17А и 24к3.

По какой причине выключили свет, не сообщается.

Ранее жители севера Москвы пожаловались на сильный запах гари и дыма. По их словам, неприятный запах ощущается в районе станции метро «Водный стадион» и мешает свободно дышать.

Оказалось, что в здании на Кронштадтском бульваре произошел пожар. Огонь охватил кровлю здания и верхние этажи.

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