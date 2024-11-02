В Перми пропал первый официально работающий кот России

Первый официально работающий российский кот Барсик пропал в Перми. За его находку и возврат домой обещают выплатить 75 тыс. рублей, сообщает SHOT .

Хозяин знаменитого работающего питомца Василий Кучумов рассказал, что кот сбежал из дома в пермском микрорайоне Висим ночью 1 ноября. Животное находится в бегах уже больше суток, его не могут найти. Некоторые предполагают, что Барсик мог убежать «за кошечкой».

За находку и возвращение домой пушистого питомца владелец обещает выплатить 75 тыс. рублей. Также награду обещают за любое достоверное сообщение о местонахождении кота.

Барсик приобрел популярность в 2016 году, когда одна из пермских строительных компания приняла его на работу. Кот вел страница в социальных сетях, а также ездил по квартирам. Зверьку даже полагался оклад в размере 33 тыс. рублей, свое рабочее место и личный водитель. Позже Барсик стал директором магазина и кофейни.

Ранее в Перми скончался Крошик, один из самых известных котов в мире. Он стал знаменитостью благодаря своему большому весу.