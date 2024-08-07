В ООН дали оценку атаке ВСУ в приграничных районах Курской области

Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак отреагировал на атаку украинских сил, которую они проводят в Курской области, сообщает ТАСС .

Он отметил, что атака ВСУ на Курскую область может расцениваться как эскалация.

Хак добавил, что действия киевского режима вызывают опасения. В ООН надеются на деэскалацию ситуации в максимально возможной степени.

Ситуация на курском направлении продолжает обостряться. Бои длятся второй день. ВСУ перебрасывают технику для создания укреплений. ВС РФ наносят массированные удары по скоплениям живой силы и технике противника.

Ранее Вашингтон запросил у Киева данные об атаке на Курскую область. При этом в Белом доме отметили, что их политика в отношении поддержки или поощрения ударов по РФ не изменилась.