В ООН дали оценку атаке ВСУ в приграничных районах Курской области
Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак отреагировал на атаку украинских сил, которую они проводят в Курской области, сообщает ТАСС.
Он отметил, что атака ВСУ на Курскую область может расцениваться как эскалация.
Хак добавил, что действия киевского режима вызывают опасения. В ООН надеются на деэскалацию ситуации в максимально возможной степени.
Ситуация на курском направлении продолжает обостряться. Бои длятся второй день. ВСУ перебрасывают технику для создания укреплений. ВС РФ наносят массированные удары по скоплениям живой силы и технике противника.
Ранее Вашингтон запросил у Киева данные об атаке на Курскую область. При этом в Белом доме отметили, что их политика в отношении поддержки или поощрения ударов по РФ не изменилась.