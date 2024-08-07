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«Рыбарь»: ВСУ перебрасывают в Курскую область спецтехнику для создания укреплений

Украинские подразделения направляют инженерную технику для создания оборонительных укреплений на части территорий Курской области РФ, сообщает Telegram-канал «Рыбарь» .

Ситуация в Курской области продолжает осложнятся. В частности, сообщается о частичном контроле украинских формирований над Суджей, а также выходе передовой бронегруппы противника к границам Коренево.

Как уточняется, что ВС РФ наносят массированные удары по украинским формированиям и ведут бои на трассе, пытаясь не допустить занятия противником административного центра Кореневского района.

«Длительная подготовка противника к нанесению удара, увы, дала свои плоды. На оккупированные ВСУ части российской территории направляется инженерная техника противника для оборудования оборонительных укреплений», — говорится в сообщении.

Ранее глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на заседании Совета безопасности сообщал, что продвижение ВСУ вглубь России на Курском направлении остановлено. Потери Киева составили 315 человек, уничтожено 54 единицы техники противника, включая 7 танков. Общую численность украинской группировки Герасимов оценил в 1 тыс. человек.