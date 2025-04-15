В Одессе сотрудники ТЦК силой мобилизовали мужчину

сегодня в 06:19

В Одессе сотрудники ТЦК (территориального центра комплектования) силой мобилизовали мужчину и «скрутили» девушку, которая пыталась вступиться за него, сообщает украинское издание «Страна.ua».

Отмечается, что сотрудники военкомата «запаковали» парня в бусик, а потом «скрутили» девушку, которая пыталась его выручить.

Прохожие просили сотрудников ТЦК отпустить мужчину и девушку.

По всей территории Украины ведется розыск уклонистов от мобилизации. Сотрудники ТЦК заявляются в места массового скопления людей.

Ранее облавы прошли в ресторанах и ночных клубах крупных городов Украины, а также на концерте «Океана Эльзы» в Киеве. Сотрудники ТЦК в поисках «ухилянтов» побывали даже в стриптиз-клубах.