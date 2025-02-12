В Мытищах провели мастер-класс по оказанию экстренной медпомощи питомцам

Домашние питомцы по праву становятся членами наших семей и верными друзьями. Забота о них требует внимательного отношения к их здоровью. Подмосковные ветеринары регулярно проходят дополнительные обучающие программы для повышения уровня своих профессиональных компетенций, сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

На базе Мытищинской ветеринарной станции прошел мастер-класс по оказанию экстренной медицинской помощи животным.

В ходе мероприятия специалисты узнали о том, как проводить сердечно-легочную реанимацию.

Ведущий ветеринарный врач, анестезиолог, офтальмолог и хирург Маргарита Зайкова и ветеринарный фельдшер — анестезиолог Данила Егоров продемонстрировали коллегам различные экстренные клинические случаи, на примере которых рассказали о важных и эффективных действиях для спасения жизни четвероногих.

В случае, если вы заметили ухудшение состояния здоровья у ваших пушистых приятелей — незамедлительно обращайтесь к ветеринару.

Запись на прием доступна по телефону единого колл — центра по вопросам ветеринарии: 8 (495) 668-01-25, ежедневно с 9:00 до 21:00, или на сайте региональных госуслуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.