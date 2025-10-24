В МВД решили поставить на учет семью из Чебоксар, где малышу нанесли «тату»

Правоохранители Чувашской Республики заинтересовались видеороликом, в котором молодая пара наносит своему маленькому ребенку тату. Семью планируют поставить на учет, несмотря на их заверения, что видео постановочное, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале .

Полицейские установили личности родителей и доставили их в отдел. Родители утверждают, что на самом деле не набивали ребенку тату, а просто нанесли надпись гелевой ручкой. По их словам, звук тату-машинки был наложен при монтаже видеоролика.

Теперь правоохранители хотят проверить жилищно-бытовые условия семьи. Также они собираются поставить ее на профилактический учет.

После завершения проверки материалы будут в следственные органы. Там примут процессуальное решение.

Ранее в сети распространилось видео, в котором родители делают годовалому ребенку татуировку с названием казино. Они изготовили его в рамках челленджа, надеясь выиграть в конкурсе от скандального блогера Mellstroy. После разразившегося скандала мать малыша заявила, что видео постановочное.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.