Рыдал от боли: в России годовалому малышу набили треш-тату ради розыгрыша

В России родители сделали годовалому ребенку татуировку с названием казино, надеясь выиграть в конкурсе от скандального блогера Mellstroy. Команда стримера уже осудила их поступок. Кадры, на которых родители били тату плачущему мальчику, опубликовал ТВ Центр .

На видео можно заметить, как женщина с черными волосами берет машинку и бьет тату на сыне. В этот момент руку плачущего малыша удерживал другой человек, предположительно, его отец. Рисунок, судя по кадрам, занял почти всю длину предплечья мальчика.

Во время видео женщина рассказывала о тяжелой жизни семьи и финансовых трудностях. Автор утверждала, что участвует в конкурсе в надежде перестать «скитаться по съемным квартирам».

Представители блогера Mellstroy уже осудили поступок родителей малыша и заявили, что участники конкурса не должны выходить «за рамки дозволенного».

Ранее Mellstroy заявил, что разыграет квартиры среди людей, которые снимут самые «вирусные» видео.