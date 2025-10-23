Видео с накалыванием годовалому россиянину треш-тату назвали фейком

Видео с годовалым ребенком, которому родители сделали татуировку с названием казино ради участия в розыгрыше квартир, оказалось постановочным, утверждает «112» . По данным канала, мать и отец изрисовали малыша не настоящей татуировочной машинкой, а обычной ручкой.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором российские родители делали татуировку своему годовалому сыну. Во время закадровой озвучки мать малыша жаловалась на финансовые трудности и «скитание по съемным квартирам». Женщина говорила, что набила тату годовалому сыну ради участия в розыгрыше жилья от блогера Mellstroy (Андрея Бурима). Ранее стример объявил розыгрыш квартир между зрителями, которые снимут самые «вирусные» ролики.

Теперь же мать мальчика утверждает, что не набивала ему татуировку. По словам женщины, она водила по предплечью сына выключенной машинкой, а название казино на его руке нарисовали обычной шариковой ручкой. Слезы мальчика, который плакал во время «сеанса тату», мать объяснила сонным состоянием наследника.

Журналисты также опубликовали кадры, на которых, как утверждается, запечатлен годовалый сын участницы конкурса. Татуировок на его предплечье не видно.

