В МВД обсуждают тотальный запрет на кредиты для защиты от мошенников

Замначальника Следственного департамента МВД РФ Данил Филиппов рассказал, что в МВД РФ обсуждают возможность введения запрета на кредиты для россиян для защиты от мошенников, сообщает РИА Новости.

«…у нас другая несколько концепция, мы предлагаем и на обсуждение это пытаемся ввести, значит, не самозапрет, а тотальный запрет и, так скажем, индивидуальную разблокировку» — отметил он.

По его словам, меры воспримут в положительном ключе, так как у ведомства появится «возможность защитить всех».

Серьезный вызов, с которым столкнулась банковская система и все общество в последние годы — это кредитное мошенничество. За последний год его масштабы значительно выросли. Так, по оценкам Банка России, около 40% похищенных средств в 2024 году — это кредитные деньги. При этом в 2023 году их было около 25%. Таким образом, жертвы киберпреступников все чаще лишаются не только своих накоплений, но и средств, взятых в долг.

В ответ на сложившуюся ситуацию в стране было принято сразу несколько законодательных новаций, которые призваны стать дополнительной защитой от злоумышленников. Так, по инициативе ЦБ с 1 марта 2025 года начал работать механизм самозапрета — теперь россияне могут через «Госуслуги» добровольно отказаться от возможности заключать договоры кредита или займа, чтобы обезопасить себя от ситуации, когда мошенники оформляют кредит на их имя.

Ранее в ЦБ предложили ввести обязательную биометрическую индентификацию при выдаче кредитов, чтобы снизить количество случаев мошенничества в сфере микрозаймов. Директор Института нового общества Василий Колташов рассказал, насколько эффективна данная мера.